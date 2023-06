Spezia - Verona, Medusei: "Stadio di Udine scelta insensata, sia per la distanza che per l'ordine pubblico"

"Una scelta insensata, la città della Spezia e i tifosi dello Spezia meritano rispetto perché abbiamo sia un problema di distanze sia di ordine pubblico, visto che sia i supporters dello Spezia che quelli del Verona di fatto faranno la stessa strada (per raggiungere Udine, ndr)." Così il presidente del Consiglio Regionale della Liguria Gianmarco Medusei, riguardo alla scelta da parte della Lega Calcio dello stadio di Udine per far giocare lo spareggio salvezza fra Spezia ed Hellas Verona, decisione che ha generato polemiche su vari fronti.

"Invito sia la Lega Calcio sia le varie Prefetture a rivedere la propria scelta: scegliere la sede per una partita che sia equidistante per entrambe le parti, e che non preveda che i tifosi di diverse squadra facciano la stessa strada mi sembra semplicemente una scelta di buon senso, anche per quello che è già successo in passato. Ci sono altri luoghi più adatti ed equidistanti. Spero che arrivi una modifica il prima possibile sia per un discorso di organizzazione sia per rispetto ai tifosi spezzini."