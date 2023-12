Spezia, Taddei: "Risultato recuperato grazie al sacrificio di tutti, ho fiducia nel 2024"

Riccardo Taddei, vice del mister Luca D'Angelo, analizza il pari ottenuto in extremis dallo Spezia contro il Modena al Picco: “Non eravamo nella miglior condizione e i ragazzi vanno ringraziati, r quanto visto non avremmo meritato la sconfitta. Nell’unico momento in cui il Modena ha fatto qualcosa in più abbiamo subito gol. Prendiamo questo pari con ottimismo, per il morale è importante".





Lo Spezia resta sterile in attacco: "Dobbiamo essere più cattivi in area, ma togliere difetti strutturali in poco tempo non è semplice. La mole di gioco che stiamo facendo è importante, anche se concretizziamo poco. Oggi fino al vantaggio avversario avremmo meritato noi".





La classifica resta allarmante. “È chiaro che non ci piace, ma è onesto da parte mia dire che abbiamo fiducia nel migliorarla nel 2024". Servono interventi di mercato: "La linea è quella di integrare la squadra non solo a livello numerico ma anche di esperienza. Ho estrema fiducia nel club e mi pare ci sia la volontà di aiutare la squadra”.





Gelashvili è stato protagonista nel bene come nel male: “Bene che abbia segnato, non si meritava di chiudere la partita con quell’incidente sul rigore. Fortunatamente l’errore non ha inciso sulla prestazione"