Spezia, solo un punto a Bolzano: 1-1 contro il Sudtirol, il Pisa resta a +6

Lo Spezia non va oltre l'1-1 contro il Sudtirol allo stadio Druso, perdendo l'occasione di accorciare le distanze dal Pisa, che resta a +6 in attesa della sfida di domani alle 17.15 contro il Sassuolo. Mateju ha risposto alla rete di Odogwu, ma il pareggio lascia l'amaro in bocca alla squadra di D’Angelo, che continua a faticare nel trovare la vittoria.

Formazioni – D’Angelo schiera Chichizola in porta, con la difesa a tre formata da Wisniewski, Bertola e Hristov. A centrocampo spazio a Mateju e Reca sugli esterni, con Vignali, Esposito e Bandinelli in mediana. In attacco, confermata la coppia Pio Esposito-Colak. In panchina si rivede Elia, mentre restano fuori dai convocati Degli Innocenti e Falcinelli, il primo non al meglio dopo la gara terminata contro il Catanzaro, il secondo per un infortunio alla caviglia.

Primo tempo – Lo Spezia parte forte e al 9’ Pio Esposito sfiora il gol di testa su cross di Reca. Il Sudtirol risponde con Przelik, ma la sua conclusione finisce fuori. I padroni di casa si rendono pericolosi su calcio piazzato al 14’ con Casiraghi, ma il tiro non centra la porta. Dopo una serie di occasioni non sfruttate, al 26’ il Sudtirol passa in vantaggio con Odogwu, che anticipa Hristov su cross di Casiraghi e batte Chichizola. La reazione dello Spezia arriva tre minuti dopo: al 29’ Mateju, su assist di Bandinelli, segna di testa il gol del pareggio, il primo stagionale per il difensore ceco. Lo Spezia sfiora il vantaggio con un’altra occasione per Mateju al 36’, mentre al 40’ Vignali spreca calciando alto da ottima posizione. Nel recupero Chichizola salva i suoi su un tentativo di Kofler.

Ripresa – Il secondo tempo si apre senza sostituzioni. Dopo pochi minuti, Odogwu sfiora la doppietta, ma Chichizola si oppone. Al 50’ Colak segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 62’ il Sudtirol spreca una grande occasione con Merkaj, che da pochi passi manda fuori. D’Angelo prova a cambiare la partita inserendo Kouda e Di Serio al 65’, poi Cassata e Aurelio per Bandinelli e Reca. Lo Spezia spinge ma fatica a creare occasioni nitide. Al 79’ giallo pesante per Cassata, che era diffidato e salterà la sfida contro il Pisa. Nel finale, Di Serio di testa manda alto su cross di Cassata, poi lo Spezia tenta l’assedio senza successo. La partita si chiude sull’1-1 dopo quattro minuti di recupero.

Prossima sfida – Lo Spezia tornerà in campo domenica 9 marzo alle 15 contro il Pisa allo stadio Picco. Mancherà Cassata, squalificato, mentre tornerà a disposizione Lapadula.





