Spezia, Semplici soddisfatto: "Disputato un ottimo secondo tempo. Maldini ha grandissime qualità"

Al termine di Spezia-Salernitana, terminata 1-1, Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa, analizzando il punto conquistato al 'Picco'.

"Fino al gol la partita era equilibrata, poi c'è stato l'autogol e c'è stato un momento di difficoltà con la traversa della Salernitana. Siamo rimasti in gara, a fine primo tempo abbiamo messo giocatori con qualità diverse da chi ha cominciato e il secondo tempo penso sia stato il migliore da quando sono qui. Abbiamo pareggiato e rischiato di vincere, complimenti ai ragazzi nonostante fossero passati sotto ingiustamente e hanno reagito".

Sui subentrati: "Da quando sono arrivato ho fatto un discorso semplice ai ragazzi: ci sono venti titolari. Sta a loro mettermi nelle condizioni di farli essere protagonisti. Con 15 partite a disposizione non posso dare soddisfazione a tutti, ma partita dopo partita sto cercando di recuperare i giocatori e metterne altri. Tutti sono partecipi e coinvolti e per una squadra come noi è determinante. Ringrazio il nostro pubblico, non ci hanno mai fatto mancare l'apporto e questo aspetto per una società come noi è determinante. In casa sentiamo l'affetto e riusciamo a fare prestazioni anche oltre le aspettative".

Su Daniel Maldini: "Ho provato a trasmettergli fiducia, è un ragazzo con grande qualità, deve fare un percorso come altri che mi auguro di poter lanciare. L'aspetto più importante penso sia stata la fiducia data, si è sentito partecipe. Mi è dispiaciuto non farlo partire dall'inizio, come con altri, ma dobbiamo lavora con la giusta attenzione".