Spezia, Semplici: "Punto arrivato su un campo difficile, vedremo quanto peserà alla fine. Verde? Lo stiamo gestendo"

Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio ottenuto dal suo Spezia al 'Via del Mare' di Lecce.

"Vedremo alla fine quanto peserà questo punto. È arrivato su un campo difficile, avevamo creato i presupposti per passare in vantaggio, ci è mancata un po' di cattiveria che non deve mai mancare in questi casi. Bisogna essere più cinici, è chiaro che nel secondo tempo c'è stato un po' di timore di perderla, non siamo stati bravi a concludere le occasioni che abbiamo creato".

Su Verde: "Verde ha dei problemi dall'inizio dell'anno, lo stiamo gestendo. In quel momento ho ritenuto mettere altri giocatori. I ragazzi non hanno mai mollato, chi è sceso in campo ha sempre dato il meglio, oggi si è visto".

Sul gol che non è arrivato: "Ci è mancato qualcosina. Comunque questo punto è di buon auspicio: dobbiamo dare continuità perché non abbiamo fatto niente contro il Milan e non abbiamo fatto niente oggi. Non è facile fare la scelta giusta, ma per fare gol bisogna titrare in porta. Agli attaccanti gli si chiede la responsabilità anche in questi momenti, sono giocatori che devono assumersi le responsabilità: proviamo a tirare, poi si vede".

La classifica si è mossa poco: "Noi dobbiamo essere affamati, abbiamo un calendario difficile, ma questa squadra ha dimostrato già come reagisce nei momenti complicati. Speriamo di ripetere le prestazioni fatte con Inter e Milan per ottenere l'obiettivo. Ai ragazzi ho detto: "Ci siamo guadagnati di nuovo la possibilità di decidere il nostro destino". Sta a noi incidere nella maniera positiva per fare ancora meglio".