Spezia: "Scuole al Picco", studenti a contatto con la storia del calcio e della cultura sportiva

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna "Scuole al Picco", l'iniziativa che porta gli studenti delle scuole primarie e secondarie all'interno dello stadio dello Spezia Calcio. Un'opportunità unica per immergersi nella storia della squadra, nei suoi luoghi simbolo e nelle tradizioni sportive, con un focus particolare sull'inaugurata Tribuna "Campioni del 1944". Il primo appuntamento ha visto protagonisti gli studenti delle scuole di Baccano, Romito e i componenti del consiglio comunale dei ragazzi di Arcola guidati dal vicesindaco Gianluca Tinfena, che hanno vissuto una giornata indimenticabile all'insegna del calcio e della cultura.

Evento - Il ritorno di "Scuole al Picco" segna un altro capitolo di successo per questa iniziativa, che anche quest'anno è stata patrocinata dal Comune della Spezia. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare in modo coinvolgente e educativo il cuore pulsante dello stadio Spezia. “Vedere il Picco attraverso gli occhi dei ragazzi è sempre emozionante, e ci ricorda quanto sia importante per la nostra comunità”, ha dichiarato il vicesindaco di Arcola Tinfena.

Novità - Una delle principali novità di questa edizione è stata la possibilità di esplorare la recente Tribuna "Campioni del 1944", che ha arricchito l’esperienza con un tuffo nella storia. I giovanissimi ospiti hanno partecipato a una serie di attività, tra cui la presentazione a cura dell'ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati) sul valore della memoria storica, legata alle gesta dei Campioni del 1944. Un’occasione per riflettere sulla storia del club e sul significato di quelle vittorie, rese ancora più significative dal contesto storico in cui si sono svolte.

Storia - Un altro momento significativo dell'evento è stato quello in cui lo storico speaker spezzino Federico La Valle ha raccontato la storia della maglia bianca dello Spezia e il legame profondo che unisce il club alla città. Tra aneddoti e racconti di personaggi che hanno fatto la storia del tifo spezzino, i ragazzi hanno potuto vivere il senso di appartenenza che contraddistingue la tifoseria aquilotta.

Attività - Immancabile il tradizionale quiz sulla storia del club, che ha visto gli studenti sfidarsi con domande sulle ultime stagioni della squadra, in un momento di puro divertimento e apprendimento. La gara, che ha coinvolto tutti i partecipanti, è stata un’occasione per i giovani di testare le loro conoscenze calcistiche e, al contempo, di apprendere nuovi dettagli sulla storia dello Spezia.

Tour - Durante la giornata, i ragazzi hanno potuto visitare gli spogliatoi, il tunnel di ingresso al campo e le aree più esclusive dello stadio, come la sala stampa e la tribuna per i media. L'emozione di camminare nello stesso tunnel che porta i calciatori in campo è stata palpabile, con i bambini che non hanno resistito alla tentazione di imitare i loro beniamini, sognando per un momento di essere calciatori pronti a scendere sul prato del Picco.

Conclusione - La giornata si è conclusa con un ingresso in campo emozionante sulle note dell'inno "Non siete soli", che ha fatto da cornice a una breve pausa merenda. Per i più temerari, infine, l'opportunità di sfidarsi nei calci di rigore sul campo di gioco, per suggellare l’esperienza con un ricordo indelebile.