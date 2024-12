Spezia sconfitto 2-0 a Palermo: chiusa la serie positiva dopo 14 giornate

Si chiude dopo quattordici risultati utili consecutivi la striscia da imbattuta dello Spezia, unica squadra di Serie B senza sconfitte alla vigilia della quindicesima giornata di andata. Due reti del Palermo propiziate da calcio d'angolo, grazie al colpo di testa di Baniya (35') e all'autorete di Wisniewski (65') su deviazione di Ceccaroni, condannano i ragazzi di Luca D'Angelo a cedere il passo per la prima volta in questo campionato.

La partita - Partita molto spigolosa con tanti ammoniti e un forte agonismo da parte dei siciliani, che si vedono respingere da quattro parate strepitose di Gori su Verre (5'), Ceccaroni (6'), Di Francesco (17') ed Henry (18'). Lo Spezia invece non riesce a trovare le punte Pio Esposito e Soleri per distendersi, mentre Salvatore viene preso in una gabbia ed Elia non riesce mai a superare la trequarti con il dribbling. Nella ripresa aquilotti più propositivi, ma la difesa di casa resiste. Nel finale Prontera si rimangia la concessione di un calcio di rigore dopo on field review per un tocco lamentato da Di Serio sulla gamba in estensione mentre caricava un tiro.

La classifica - Il pareggio del Pisa e la sconfitta del Cesena rendono la sconfitta meno amara. Adesso la classifica dice Sassuolo 34, Pisa 31 e Spezia 30: l'obiettivo di restare agganciati ai primi due posti non può certo essere compromesso per una fisiologica battuta d'arresto, ma serve ricominciare presto a marciare. A partire dal match contro il Cittadella, in programma domenica 8 dicembre al Picco, prima del derby regionale con una Sampdoria sempre più in crisi.