Spezia, Sarr ritrova il Cesena dopo l’infortunio: al Picco un incrocio dal sapore speciale

Una sfida dal sapore particolare attende lo Spezia sabato 18 ottobre al “Picco”. Contro il Cesena sarà infatti una gara speciale per Mouhamadou Sarr (foto gentilmente concessa da Spezia Calcio), portiere senegalese tornato a difendere la porta aquilotta dopo mesi difficili.

Ricordi – L’ultima volta che Sarr incrociò i romagnoli, la sfida non gli portò fortuna: nel finale di quella partita si infortunò, chiudendo anzitempo la sua stagione. Da quel momento non riuscì più a trovare spazio in campionato.

Precedente – In quella stessa gara, il tecnico Luca D’Angelo fu costretto a schierare in porta Soleri, ma il match rimase impresso anche per l’incredibile epilogo: la vittoria arrivò al centesimo minuto, quando un colpo di testa di Bertola fissò il 2-1 definitivo.

Ritorno – Nella prossima sfida al “Picco” non ci sarà più il difensore di Carrara, ma Sarr è pronto a riprendersi la scena. Dopo le mancate convocazioni contro Carrarese e Catanzaro, e tre presenze consecutive in panchina, il portiere è tornato titolare in campionato nella gara con la Reggiana, proseguendo poi contro il Palermo.

Motivazioni – L’incontro con il Cesena rappresenta quindi una sorta di rivincita personale per l’estremo difensore, determinato a confermare la fiducia riconquistata e a lasciarsi definitivamente alle spalle la sfortuna dell’ultimo incrocio.

