Spezia-Sampdoria 0-0: cronaca e tabellino della partita

La Sampdoria prende il primo punto in gare ufficiali al Picco, dopo una gara in cui i blucerchiati hanno patito l'iniziativa dello Spezia. Le Aquile erano riuscite a segnare nel finale, ma il Var rileva un fallo di Di Serio sul troppo disinvolto Ghilardi in avvio dell'azione della rete.

Lo Spezia parte bene e chiede un rigore al 7' per un contrasto Stojanovic-Esposito. E' una supremazia a lungo sterile. La prima vera occasione, di Elia con tiro respinto da Stankovic, è in fuorigioco. Al 34' lo Spezia reclama un rigore per tocco in area di Borini, ma Di Bello fa proseguire. La Sampdoria non riesce ad avvicinarsi a Zoet, lo Spezia colleziona occasioni ma conferma la scarsa vena realizzativa. Si va al riposo senza reti.

Al rientro in campo, Darboe ci prova, Zoet devia in corner. Ma ancora Kouda si divora un gol fatto, da pochi passi. A mezz'ora dalla fine Pirlo cambia Leoni e Kasami con Piccini e Girelli. Al 70' dentro Pedrola ed Esposito per Borini e Alvarez. Al primo sprazzo, Pedrola guadagna un angolo, che resta senza esito. Paura all'85', Ghilardi cincischia e DI Serio se ne va a segnare, ma il VAR rileva fallo.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

4' Incursione di Kouda, Yepes Laut spazza in angolo.

7' Proteste Spezia per un contrasto in area Stojanovic-Esposito.

12' Ammonito Leoni. Subito dopo giallo per Cassata.

22' Incursione di Elia servito da Verde, Stankovic respinge ma era fuorigioco.

27' Ammonito Kouda.

33' Spezia reclama rigore per un tocco di Borini, ma Di Bello dice non essere fallo di mano.

37' Incredibile errore sotto porta di Kouda. Il Doria si salva.

38' Ci prova Verde, pallone a lato di un niente.



SECONDO TEMPO

49' ci prova Darboe, Zoet devia in angolo.

55' Vignali rileva Cassata, Kouda su corner si divora un altro gol.

60' cambi nel Doria: Piccini e Girelli per Leoni e Kasami.

62' bella occcasione per il Doria, ma Alvarez pasticcia.

66' Nello Spezia Di Serio e Bandinelli rilevano Nagy e Kouda.

71' dentro Pedrola ed Esposito per Borini e Alvarez.

79' Primo sprazzo di Pedrola, tiro deviato in angolo.

80' Fuori Esposito e Verde, dentro Moro e Jagiello.

83' GOL ANNULLATO. Ghilardi cincischia e Di Serio affonda indisturbato, verso Stankovic. Ma la carica sul difensore è dirimente.

90' ultimo cambio, dentro Giordano per Barreca.

SPEZIA-SAMPDORIA 0-0

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Nikolaou, Hristov, Mateju; Cassata (55' Vignali), Nagy (66' Bandinelli), S. Esposito, Kouda (66' Di Serio) Elia; F. Esposito (80' Moro), Verde (80' Jagiello). All. D'Angelo.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni (60' Piccini), Ghilardi, Murru; Stojanovic, Kasami (60' Girelli) Yepes, Darboe, Barreca (90' Giordano) Alvarez (70' Pedrola), Borini (70' Esposito). All. Pirlo

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

NOTE: ammoniti Leoni, Cassata, Kouda.