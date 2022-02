Spezia, posticipo a Salerno: aggiornamenti al 'Derby del Lunedì'

di Maria Grazia Barile

Aquilotti reduci da tre vittorie consecutive, nella Salernitana debuttano Fazio, Dragusin e Sepe

Reduce da tre vittorie consecutive, lo Spezia di Thiago Motta arriva a Salerno col morale a mille. Manca Bastoni ma il tecnico recupera Erlic, punto forte della difesa a quattro con Amian e Reca sulle fasce e Nikolaou al suo fianco. A centrocampo rientra Maggiore al posto di Kovalenko, Gyasi e Verde in avanti.

Fazio e Dragusin subito titolari nella Salernitana. Esordio anche per il portiere Sepe. Dubbi in attacco, dove al momento è in vantaggio Djuric sulla folta concorrenza: Perotti partirà dalla panchina, mentre Ribery e Verdi sono chiamati a dare qualità alla manovra. A centrocampo ecco Obi, Kastanos e Lassana Coulibaly, mentre in difesa Ranieri e Mazzocchi agiranno sulle fasce.

Salernitana-Spezia è in programma alle 20.45 all'Arechi, aggiornamenti ne corso del 'Derby del Lunedì'.

(foto tratta dal sito ufficiale Spezia Calcio)