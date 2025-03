Spezia-Pisa infiamma i tifosi, lo stadio Picco verso il tutto esaurito: il derby stavolta vale la serie A

L'entusiasmo per la sfida tra Spezia e Pisa cresce di giorno in giorno e la prevendita dei biglietti conferma la grande attesa per il derby. Il Picco si avvia verso il tutto esaurito, con la Curva Ferrovia che ha esaurito i posti già dalla giornata di ieri in appena dieci minuti, mentre non sono più disponibili tagliandi per la Tribuna e i Distinti. In quest'ultimo settore, la società ha messo in vendita anche i posti di seconda fila con visibilità ridotta. Attualmente, gli unici biglietti ancora acquistabili sono circa un centinaio in Curva Piscina.

Derby atteso – La sfida contro il Pisa segna un momento significativo per i tifosi dello Spezia. L'ultima volta che il Picco ha ospitato il derby con la presenza del pubblico risale al 13 maggio 2017, quando la partita terminò 0-0 davanti a oltre 7.500 spettatori. Gli ultimi due confronti sono stati giocati senza tifosi: il primo il 29 giugno 2020, a causa delle restrizioni per la pandemia, con vittoria del Pisa, il secondo l’8 ottobre 2023 al Manuzzi di Cesena, dove il match finì senza reti a causa dei lavori alla tribuna del Picco.

Precedenti – Per ritrovare un successo dello Spezia nel derby casalingo bisogna tornare al 16 febbraio 2005. In quell'occasione, gli aquilotti si imposero per 2-0 grazie a una doppietta di Massimiliano Guidetti, un ricordo ancora vivo tra i tifosi bianconeri.

