Spezia, oggi Toti presente al "Picco" per sancire patto tra Regione e Comune: "Pronti a dare una mano"

"Siamo pronti a dare una mano al Comune della Spezia per finanziare un'opera di cui la città ha indubbiamente bisogno ed è compito della Regione aiutare i club liguri a giocare in stadi moderni, sicuri, belli e accoglienti". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti oggi allo stadio Picco della Spezia assieme all'assessore Giampedrone per assistere alla partita Spezia-Juventus e per sancire il patto per il finanziamento che sarà approvato dalla Giunta a fine febbraio tra Regione Liguria, il presidente dello Spezia Calcio Philip Raymond Platek Jr e il sindaco della città Pierluigi Peracchini. Finanziamento che permetterà di adeguare l'impianto agli standard e ai requisiti richiesti dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A. "La valorizzazione della Liguria passa anche attraverso iniziative che possano dare visibilità al nostro bellissimo territorio - spiega ancora Toti -. Oggi per esempio il marchio LaMiaLiguria impresso sulle maglie dello Spezia è stato visto non solo dagli spettatori presenti allo stadio ma da circa un milione di tifosi che, attraverso i canali tv e web, si sono collegati per assistere al match. Lo sport così come lo spettacolo, con lo spot andato in onda anche durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo, sono un canale fondamentale che continueremo a utilizzare anche in futuro per promuovere la Liguria e il record di turisti che abbiamo registrato lo scorso anno e in questi primi mesi invernali ci conferma che stiamo percorrendo una strada vincente".