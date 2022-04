Spezia, Nzola litiga con un compagno di squadra e Motta lo esclude dall'allenamento

di Marco Innocenti

La discussione è avvenuta pochi minuti dopo l'inizio della seduta, proprio sotto gli occhi del tecnico

Non c'è pace per Mbala Nzola. Il giocatore dello Spezia, dopo essere stato protagonista del "siparietto" dell'orecchino durante la gara contro l'Inter, oggi è stato allontanato dal campo di allenamento di Follo dopo una discussione con un compagno di squadra. Lo "scambio di vedute" è avvenuto quando la sessione di allenamento era appena iniziata, proprio sotto gli occhi del tecnico Thiago Motta che ha così invitato Nzola a lasciare il campo.

Un episodio che, dopo l'esclusione dalla lista dei convocati contro il Torino, conferma il nervosismo del giocatore e lo mette in forte dubbio anche in vista della prossima gara contro la Lazio, in programma sabato sera alle 20,45.