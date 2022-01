Spezia, Nguiamba in uscita: prestito in Serie B o in Danimarca

di Edoardo Cozza

Il centrocampista francese ha trovato pochissimo spazio fin qui: possibile un trasferimento di sei mesi per trovare continuità di prestazioni

Lo Spezia prova a piazzare qualche giocatore che, fin qui, ha giocato poco o nulla: è il caso di Aurélien Nguiamba, centrocampista francese classe 1999, arrivato in estate dal Nancy, con cui aveva disputato l'ultima stagione in Ligue 2 (la Serie B francese).

Per Nguiamba, fin qui, solo una presenza (25 minuti totali) in Coppa Italia, mentre in campionato, anche a causa di un paio di infortuni, non è mai sceso in campo, sedendosi in panchina in qualche occasione, ma senza esordire.

Ecco, dunque, che lo Spezia sta pensando - come riporta TMW - di girare il centrocampista in prestito per 6 mesi per permettergli di ritrovare il ritmo partita e avere una continuità di utilizzo maggiore. Le piste portano alla Serie B italiana, con Brescia e Como sulle sue tracce, oppure in Danimarca, dove potrebbe finire al Sønderjysk, squadra della massima serie sotto il controllo della famiglia Platek.