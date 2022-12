Spezia, nel 7-1 in amichevole sulla Sampdoria Primavera c'è anche la firma del neoacquisto Joao Moutinho

90 minuti per riscaldare il motore in vista della ripresa del campionato. Vince 7-1 lo Spezia di Luca Gotti nel test giocato a Follo, sotto gli occhi del presidente Philip Platek, contro la Sampdoria Primavera. Doppiette per Strelec e Sanca, con i sigilli di Verde, Ellertsson e del neo acquisto Joao Moutinho a completare il tabellino per quanto concerne le marcature dei bianchi. Alla prima uscita con la maglia delle Aquile il terzino sinistro portoghese, classe 1998, arrivato a parametro zero dagli statunitensi dell'Orlando City, è stato subito autore di una prova convincente, essendo anche l'unico giocatore rimasto in campo per tutta la gara. Moutinho ha contribuito al risultato finale capitalizzando al meglio una verticalizzazione di Verde con una conclusione potente e imparabile. Per gli aquilotti ora una domenica di riposo, con la ripresa fissata al Federghini per la giornata di lunedì.