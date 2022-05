Spezia-Napoli 0-3: Politano, Zielinski e Demme lanciano i partenopei

di Marco Innocenti

Azzurri subito avanti con Politano poi, dopo oltre 10' di sospensione per qualche scaramuccia fra i tifosi, arrivano le reti di Zielinski e Demme

90': Finisce qui il campionato di Spezia e Napoli. Al Picco cala il sipario

89': Non ci sarà recupero

85': Traversa di Manaj che va vicino al gol per lo Spezia

76': Tiro in diagonale di Manaj che però non trova la porta. Palla alta sopra la traversa

65': Cartellino anche per Ghoulam

55': Giallo anche per Manaj

51': Ammonito Politano

48': Finisce a terra Manaj in area di rigore del Napoli, per Marchetti è tutto regolare

46': Si riparte.

SECONDO TEMPO:

45'+10: Finisce qui la prima frazione

45': Ci saranno 10' di recupero in virtù dell'interruzione per l'invasione di campo da parte di alcuni tifosi del Napoli

41': Gol annullato a Manaj che insacca di testa ma era in posizione irregolare dopo la spizzata di Agudelo

38': Cross di Verde, Kiwior la spizza, Erlic ci mette il ginocchio e chiama Meret al gran colpo di reni per alzare la palla sopra la traversa

35': Il Napoli cala il tris! Scambio Petagna-Politano-Demme, tiro finale e palla in rete

25': Gran botta di Zielinski che raccoglie un rinvio corto della difesa spezzina. Il Napoli raddoppia

23': La gara può riprendere: Marchetti scodella la palla e la consegna al Napoli

12': L'arbitro Marchetti sospende la partita: disordini fra le due tifoserie con alcuni tifosi partenopei che sono anche entrati in campo. Spalletti e alcuni giocatori del Napoli vanno a parlare con i propri tifosi e per cercare di riportare la calma. Anche il diesse spezzino Pecini a colloquio con l'arbitro per cercare di trovare una soluzione

4': Percussione perfetta di Politano, mancino verso il secondo palo e palla in rete

1': Si parte, il primo pallone è dello Spezia

PRIMO TEMPO:

Lo Spezia saluta i propri tifosi e lo fa con una storica salvezza già conquistata. La gara di oggi contro il Napoli, infatti, qualunque sia il risultato finale, non cambierà di una virgola lo straordinario campionato delle Aquile.

Ecco le formazioni ufficiali:

SPEZIA: Provedel, Amian, Erlic, Nikolau, Ferrer, Maggiore, Kiwior, Verde, Agudelo, Antiste, Manaj. All. Motta.

NAPOLI: Meret, Zanoli, Koulibaly, Jesus, Ghoulam, Lobotka, Demme, Elmas, Zielinski, Politano, Petagna. All. Spalletti.

ARBITRO: Marchetti (Ass. Di Monte e Trinchieri - IV: Robilotta I - Var: Banti - Avar: Ghersini)