Spezia, movimento di mercato in uscita: Krollis in prestito ai cechi dell'Mfk Vyškov

Movimento di mercato in uscita per lo Spezia, che sfrutta la finestra ancora aperta in Repubblica Ceca per cedere un attaccante: Raimonds Krollis, lettone classe 2001, giocherà fino al termine della stagione in prestito nell'MFK Vyškov, squadra capolista della Druha Liga, la Serie B ceca.





Krollis, arrivato nello scorso mercato di gennaio, ha collezionato con i liguri 15 presenze (4 in A, 2 in Coppa Italia e 9 in B) senza mai trovare la via della rete.