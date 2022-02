Spezia, Motta: "Peccato aver perso nel finale ma lo spirito è quello giusto"

di Marco Innocenti

"Siamo rimasti in partita fino alla fine e abbiamo anche avuto l'occasione per passare in vantaggio: affrontiamo così anche le prossime partite!

"Sapevamo di giocare contro una squadra forte. Non c'è rabbia ma solo la frustrazione di aver perso nel finale". La legge così Thiago Motta. Il suo Spezia esce sconfitto ma non ridimensionato dalla sfida contro la Fiorentina nel posticipo della 25esima giornata. Un 2-1 che interrompe la striscia di risultati positivi delle Aquile ma che conferma le buone impressioni nel gioco e nell'atteggiamento. "Loro venivano da una brutta sconfitta in campionato ma anche da una grande vittoria in Coppa Italia - ha detto Motta ai microfoni di Sky - Credo abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. Faccio i complimenti alla Fiorentina ma anche ai miei ragazzi".

"Abbiamo cercato di lottare su ogni pallone e di conquistare qualche seconda palla - ha aggiunto - Ci sarebbe piaciuto avere un maggiore controllo del gioco, ma se non ci siamo riusciti è anche merito degli avversari. Stasera siamo rimasti in partita fino alla fine e abbiamo avuto la possibilità di andare in vantaggio. E’ uscita la loro qualità nel 2-1, ma ai miei dico che anche le prossime partite vanno affrontate così”.