Spezia, mercato frenetico: arriva Ampadu, Antiste ai saluti

È un mercato in fermento quello dello Spezia, che negli ultimi giorni di questa sessione estiva dovrà puntellare la propria rosa. Intanto un acquisto, ormai in dirittura d'arrivo: dal Chelsea ecco in prestito Ethan Ampadu. Il duttile calciatore gallese, capace di disimpegnarsi sia in difesa che a centrocampo, è reduce da un'annata al Venezia, con cui non aveva evitato la retrocessione in Serie B.

Saluterà Spezia, invece, Janis Antiste: l'attaccante francese è nel mirino del Sassuolo, che proprio sabato sera ha giocato al Picco strappando un pari per 2-2. Antiste andrà a rinforzare l'attacco dei neroverdi: chissà che in cambio non arrivi Defrel, che garantirebbe più esperienza al reparto avanzato della squadra di Gotti.