Spezia: Lapadula il colpo di fine mercato per l'operazione serie A

Lo Spezia sta per mettere a segno un colpo fondamentale per la sua corsa alla Serie A. Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, ha dato il suo ok al trasferimento verso il club ligure, attualmente terzo in Serie B. La trattativa è ormai a un passo dalla conclusione, con il ds Stefano Melissano che sta definendo gli ultimi dettagli con il Cagliari.

L'accordo – Il trasferimento di Lapadula avverrà con la formula del prestito semestrale. Il Cagliari, pur non essendo obbligato a cederlo, sembra essere disposto a lasciarlo partire, soprattutto visto il desiderio del giocatore di scendere in campo con maggiore continuità. La chiave della trattativa è un riscatto a fine stagione, legato alla promozione dello Spezia in Serie A. Se la squadra allenata da Luca D'Angelo riuscirà a centrare l'obiettivo, il club ligure avrà la possibilità di acquistare il 34enne a titolo definitivo.

La necessità – Lapadula andrà a colmare il vuoto lasciato da Edoardo Soleri, che sta affrontando un infortunio che lo terrà lontano dai campi per alcune settimane. La sua esperienza e capacità realizzativa potrebbero essere cruciali per lo Spezia, che punta a consolidare la propria posizione in vetta alla Serie B. L’attaccante italo-peruviano è reduce da una stagione positiva con il Cagliari, ma ha visto il suo spazio ridursi, spingendolo a cercare nuove opportunità.

Il debutto – In caso di conclusione positiva dell’affare, Lapadula sarebbe a disposizione del tecnico Luca D'Angelo già dalla prossima settimana, con la possibilità di esordire nella partita contro il Palermo in programma domenica 9 febbraio. Un esordio che, se confermato, sarebbe un’importante occasione per il giocatore di rilanciarsi e dare un contributo immediato alla squadra.

