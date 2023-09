Spezia, l'appello del nuovo ad Gazzoli alla tifoseria: "Ricompattiamoci"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il nuovo amministratore delegato dello Spezia, Andrea Gazzoli, è stato ufficialmente presentato dal presidente Philip Platek Jr: "Gazzoli è la persona giusta per aiutare lo Spezia Calcio a crescere, perchè è un esperto professionista, ha un solido background finanziario e le capacità per seguire svariati aspetti e investimenti, come ad esempio le opere di ristrutturazione dello stadio "Alberto Picco". Come Proprietà, riteniamo che sia importante avere un Amministratore Delegato che sia presente a tempo pieno alla Spezia per supervisionare le operazioni quotidiane, comunicare la visione strategica del Club e sviluppare iniziative per il coinvolgimento dei tifosi".





A seguire le parole del neo CEO delle Aquile, Andrea Gazzoli: "Sono molto orgoglioso di essere qui oggi e ringrazio la famiglia Platek e il CdA per aver riposto in me grande fiducia; sento la grande responsabilità di rappresentare un Club importante come lo Spezia e questa nuova carica la sento veramente dentro. Ci attendono sfide sportive, economiche e sociali, perchè lo Spezia rappresenta un intero territorio e oltre sul campo, sarà nostro compito creare la sinergia giusta con il territorio che abbiamo l'onore di rappresentare. In questa occasione voglio inoltre dedicare un pensiero ai tifosi, che ho già avuto modo di incontrare e ai quali voglio promettere disponibilità e impegno h24 per il bene di questo Club".