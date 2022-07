Spezia, Kovalenko in città per le visite mediche. Entro lunedì si chiude anche per Dragowski

di Marco Innocenti

Domani la società potrebbe annunciare anche l'arrivo di Daniel Maldini dal Milan

Tutto pronto in casa Spezia per le visite mediche di Viktor Kovalenko, prima della firma sul contratto che lo legherà al club ligure. Il 26enne fantasista ucraino, già in maglia bianca la scorsa stagione, arriva dall'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro che scatterà automaticamente in caso di salvezza. Il calciatore, 26 presenze in serie A nella scorsa stagione, aveva dato disponibilità a tornare allo Spezia già a giugno e da allora erano iniziate le trattative fra le due società.

Nella giornata di domani potrebbe essere dato il doppio annuncio ufficiale di Kovalenko dall'Atalanta e Daniel Maldini dal Milan, dopo che il rossonero ha effettuato in mattinata i test fisici. Novità importanti, invece, sul fronte portieri, dovrebbero arrivare entro la giornata di lunedì, quando lo Spezia potrebbe annunciare l'accordo con la Fiorentina per il passaggio alle Aquile di Bartolomej Dragowski. Costo dell'operazione con i Viola 4 milioni di euro.