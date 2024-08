Spezia, Kouda al Parma per 4 milioni più Colak: pronti nuovi rinforzi per D'Angelo

Lo Spezia ha ceduto il 22enne Rachid Kouda al Parma per una cifra di circa 4 milioni di euro più il cartellino dell'attaccante Anton Colak, che quindi torna in serie B dopo aver conquistato la promozione la scorsa stagione con i ducali. Kouda, acquistato un anno fa in serie C dall'AZ Picerno, invece rimarrà in prestito in maglia bianca fino al termine della stagione. Lo Spezia si è anche assicurato una percentuale sulla prossima rivendita del centrocampista offensivo. L'operazione di calciomercato, condotta dal direttore sportivo Stefano Melissano per parte spezzina, è stata confermata in questi minuti dal proprietario degli emiliani Kyle Krause. Con una parte degli introiti della cessione di Kouda, lo Spezia adesso lavora per chiudere l'arrivo a titolo definitivo di Halid Djankpata, 19enne centrocampista della nazionale azzurra under 19 che milita nell'Everton. Inoltre il club bianco è alla ricerca di un secondo portiere che avrebbe individuato in Stefano Gori della Juventus per cui sono già stati avviati contatti. Rimane invece in uscita il difensore tedesco Lukas Muhl.