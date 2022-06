Spezia, il saluto di Manaj: "Grazie ai tifosi e alla città"

di Edoardo Cozza

Con un post su Instagram l'attaccante si congeda dalla società dopo il mancato riscatto: tornerà al Barcellona, potrebbe restare nella Liga

Rey Manaj, autore di 5 gol in questa stagione, non è stato riscattato dallo Spezia: il centravanti farà rientro al Barcellona e sarà, presumibilmente, girato in Liga (l'Elche sembra in pole position).

L'attaccante ha salutato la piazza spezzina con un messaggio su Instagram: "Grazie a tutti ragazzi e in bocca al lupo. Grazie anche a tutti i tifosi che rendete magica questa città". Queste le parole del calciatore che, evidentemente, non rientrava nei piani dell'allenatore in pectore Gotti, che punterà su altre strade per il reparto offensivo.