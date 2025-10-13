Spezia, il bilancio dei nazionali: sconfitta pesante per la Bulgaria di Hristov, bene Wisniewski con la Polonia

Novanta minuti da leader per Petko Hristov, capitano dello Spezia, tornato tra i convocati della Bulgaria nella sfida contro la Turchia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il difensore aquilotto ha disputato l’intero match, confermandosi punto fermo della retroguardia bulgara.

Protagonisti – In grande evidenza anche Przemysław Wiśniewski, sceso in campo da titolare in entrambe le gare giocate dalla Polonia: l’amichevole vinta 1-0 contro la Nuova Zelanda e la successiva vittoria contro la Lituania, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Due prove convincenti per il difensore dello Spezia, impiegato sempre dal primo minuto.

Giovani talenti – Buona prestazione anche per Christian Comotto, schierato nell’undici iniziale della Nazionale Under 18 di mister Favo nella prima amichevole contro l’Austria, terminata 2-1 per gli avversari. Il centrocampista aquilotto ha mostrato personalità e solidità a centrocampo.

Under 21 – Successo per la Serbia Under 21 di Vanja Vlahović, vittoriosa 1-0 contro la Romania in amichevole. L’attaccante dello Spezia è rimasto in campo per quasi tutto il match, contribuendo alla vittoria della sua selezione.

Prossimi impegni – Domani toccherà invece all’Italia Under 21 di Mascardi, che affronterà l’Armenia nelle qualificazioni al Campionato Europeo 2027. In campo anche la Bulgaria di Hristov, chiamata alla sfida contro la Spagna.

