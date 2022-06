Spezia, Gotti sempre più vicino: nel suo staff anche un ex blucerchiato

di Marco Innocenti

In attesa dell'ufficialità dell'ingaggio dell'ex tecnico dell'Udinese, cominciano a circolare i probabili nomi dei collaboratori che lo seguiranno

Nell'attesa che lo Spezia ufficializzi il divorzio da Thiago Motta e il conseguente ingaggio di Luca Gotti per la propria panchina, iniziano a circolare anche i nomi dei collaboratori che andranno a comporre il suo staff. Difficile pensare che Gotti rinunci al suo preparatore atletico Gianni Brignardello, col quale ha condiviso l'esperienza all'Udinese.

Secondo i rumors delle ultime ore, però, a comporre la squadra che supporterà l'ormai quasi certo prossimo allenatore dello Spezia, ci sarebbe anche un ex calciatore della Sampdoria come Daniele Gastaldello, che attualmente ha l'incarico di vice di Paolo Nicolato, commissario tecnico della nazionale Under 21.