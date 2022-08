Spezia, Gotti prima del Sassuolo: "Verde recuperato, ma servono tre acquisti"

Domani lo Spezia affronta il Sassuolo alle 20.45 (Telenord sarà in diretta a partire dalle 20.10 con Stadio Goal) e Luca Gotti ha parlato nella consueta conferenza pregara. Il tecnico ha mostrato un po' di disappunto per un calciomercato che procede a rilento: "Mi aspettavo una squadra più avanti e completa rispetto a quello che ci siamo detti con la società. Ci sono altre due partite con il mercato aperto, che finirà giovedì e lì faremo la conta e cercherò di mettere in discussione le cose, cercando le migliori soluzioni. Servono acquisti in tutti i reparti".

Riguardo alla partita con il Sassuolo c'è un recupero: "Verde è in gruppo, dovrebbe esserci" dice il tecnico che non vuole che gli avversari vengano sottovalutati a causa delle tante cessioni: "Penso sia un errore da non fare, in generale contro chiunque ma in particolare contro una squadra che, nonostante alcune cessioni come Scamacca e Raspadori, ha acquistato giocatori forti. Ne ha presi 4-5 con spese importanti, dando luogo ad una rivisitazione della rosa".