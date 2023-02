Spezia, Gotti mastica amaro: "Mai pensato che fosse finita, ma dovevamo gestirla meglio"

Mastica amaro Luca Gotti al termine di Empoli-Spezia, finita 2-2 dopo che i liguri erano passati in vantaggio per 2-0 e per oltre mezz'ora hanno giocato con un uomo in più. L'allenatore spezzino spiega: "Non ho mai avuto l'impressione che la partita fosse finita, ma era sicuramente indirizzata. Con due gol di vantaggio e la superiorità numerica dovevamo gestirla in un certo modo, senza abbassare il baricentro. Il ristabilimento della parità ci ha condizionato. Ci sono stati altri momenti del campionato in cui avevamo la sensazione di prendere gol, oggi no. Per rispondere a questa domanda dobbiamo vedere le cose più dall'alto. Per la Serie A ci vogliono i livelli anche per gestire".

Su Holm, che ha commesso qualche errore: "Non è entrato bene, probabilmente non aveva la testa giusta per entrare. Fa parte del suo percorso di crescita, volevamo sfruttare quegli spazi per il colpo del ko"