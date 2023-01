Spezia, Gotti: "Abbiamo pochi punti, ma ora la squadra è cresciuta. Moutinho già inserito"

Lo Spezia riprende dal 17° posto in classifica con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Un bottino discreto in ottica salvezza, su cui però il tecnico Luca Gotti invita a non fare affidamento nella conferenza stampa che precede la prima partita del 2023, in casa contro l'Atalanta. "Abbiamo fatto 13 punti, che sono pochi per quanto mi riguarda - ha detto Gotti -, ne avremmo meritati di più. Il primo step è finire il girone d'andata: quattro partite di cui tre in casa, un vantaggio non da poco. Cercheremo di sfruttarlo".

I liguri hanno ripreso gli allenamenti a fine novembre, svolgendo anche un ritiro di quasi due settimane in Spagna. "Sono convinto che abbiamo fatto molto bene in questo mese di lavoro, l'atteggiamento della squadra è stato eccellente. L'impressione è che sia cresciuta ulteriormente, ma le sensazioni ora vanno verificate in partita". La sosta ha permesso di recuperare alcuni infortunati di lungo corso, come Reca e Kovalenko, ma nelle ultime ore Verde ha avvertito un problema fisico che lo terrà fuori per qualche tempo. "Ha avuto un problema di lieve entità, dovrà stare fermo 10-15 giorni - ha spiegato Gotti -. Per la prima volta in stagione siamo nella condizione di schierare undici giocatori di un certo tipo, tenendoci cinque sostituzioni che non abbassino il ritmo. Chi era più indietro di condizione è cresciuto, però ho potuto fare un solo allenamento con tutti e 26 i giocatori a disposizione".

Ci sarà Nzola, che ha avuto un'infiammazione ad un ginocchio e ha svolto un lavoro dedicato nelle scorse settimane, e ci sarà il terzino portoghese Moutinho, primo acquisto invernale. "Si è inserito benissimo, un ragazzo splendido - le lodi di Gotti -. Dopo un mese e mezzo parla praticamente già italiano".

Sulla sosta: "Non è vero che si riparte come in estate, perché sono rimasti tutti i tecnici tranne che quello del Verona e le rose non sono stravolte. Per le big c'è stato un impegno mentale di un certo tipo: più i giocatori sono andati avanti nel mondiale e più tempo ci metteranno a tornare con la testa a questo contesto". Per affrontare l'Atalanta, Gotti chiede maturità. "Sono una squadra che non puoi solo attendere, perché è dominante con quasi tutte le avversarie. Dovremo tentare di punire i punti deboli che possono avere durante la partita e per questo servirà una lettura attenta dei momenti di gioco".