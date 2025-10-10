Spezia, Gazzoli: "119 anni di storia, passione e appartenenza"

Celebrazione – Lo Spezia Calcio festeggia 119 anni di storia, un traguardo che testimonia la forza di un club capace di unire generazioni di tifosi e di rappresentare con orgoglio un’intera città.

Appartenenza – “Lo Spezia è per tutto il popolo aquilotto molto più di un club: è espressione di un territorio, è orgoglio, è un simbolo, ma soprattutto è una parte importante della storia di questa città”, ha affermato l’amministratore Andrea Gazzoli nel corso della celebrazione. Le sue parole sottolineano il legame profondo tra la squadra e la comunità spezzina, che da oltre un secolo accompagna i colori bianchi con passione e fedeltà.

Futuro – Guardando avanti, Gazzoli ha aggiunto: “Per tutti noi è un onore lavorare per questo Club e il nostro obiettivo è fare ogni sforzo possibile affinché i prossimi 120 anni possano essere festeggiati come meritano, dato che si tratterà di un traguardo davvero prestigioso. Tanti auguri Spezia!”. Un messaggio che unisce la memoria del passato alla determinazione verso il futuro, con la promessa di continuare a far crescere il progetto sportivo e umano del club.

