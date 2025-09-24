Spezia eliminato dal Parma ai rigori, decisivi dopo il 2-2 gli errori dal dischetto di Soleri e Lapadula

Lo Spezia viene eliminato dal Parma ai sedicesimi di Coppa Italia dopo una partita intensa decisa ai calci di rigore. Gli errori dal dischetto di Soleri e Lapadula (nella foto) risultano fatali per gli aquilotti, che avevano chiuso i tempi regolamentari sul 2-2.

Formazioni – In vista della sfida di campionato con il Venezia, mister Luca D’Angelo opta per un ampio turn over: Sarr torna tra i pali, in difesa prima da titolari per Onofri e Fellipe Jack accanto a Cistana. A centrocampo linea a cinque con Vignali e Aurelio sugli esterni, Nagy in regia affiancato da Cassata e Comotto. In attacco spazio alla coppia Artistico-Vlahovic.

Primo tempo – L’avvio è equilibrato, con lo Spezia vicino al vantaggio al 14’ quando Suzuki respinge il cross di Vignali anticipando Comotto. Al 24’ Artistico approfitta di un errore difensivo ma non riesce a finalizzare. Due minuti dopo il Parma passa con Britschgi: tiro dal limite che colpisce due pali prima di terminare in rete. Sarr tiene a galla gli aquilotti con una super parata su Estevez al 32’. Al 40’ arriva il pari: Aurelio sfrutta il velo di Artistico e insacca. La gioia dura appena due minuti perché Pellegrino, lasciato solo, di testa riporta avanti i ducali. Primo tempo chiuso sul 2-1.

Ripresa – Nella seconda frazione Pellegrino impegna subito Sarr, poi D’Angelo inserisce Lapadula e Kouda per Cassata e Artistico. L’ex Milan sfiora il gol al 61’, poi ci prova su punizione senza fortuna. Al 67’ Comotto impegna ancora Suzuki di testa. L’allenatore aquilotto cambia anche gli esterni: dentro Beruatto e Candela, fuori Vignali e Aurelio. Al 75’ Vlahovic spreca una chance servito da Kouda. A complicare le cose per il Parma è l’espulsione di Plicco per fallo su Candela. D’Angelo gioca la carta Soleri al posto di Onofri. All’82’ arriva il 2-2 con Lapadula che batte Suzuki di sinistro. Nel recupero Cutrone ci prova per i ducali, ma Sarr blocca senza problemi.

Rigori – La lotteria dagli undici metri sorride al Parma, più preciso dal dischetto. Lo Spezia sbaglia con Soleri e Lapadula, salutando così la Coppa Italia. Nonostante l’eliminazione, la prestazione resta incoraggiante per gli aquilotti, attesi sabato dalla delicata trasferta di campionato al Penzo contro il Venezia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.