Spezia: Ekdal se ne va, risoluzione consensuale del contratto

Albin Ekdal lascia lo Spezia. Il mediano svedese, in passato già in Liguria con la maglia della Sampdoria, non è riuscito anche per problemi fisici a rispettare le aspettative sul suo conto. Era arrivato a parametro zero, dopo non aver rinnovato il contratto con la società blucerchiata.

"Spezia Calcio - recita il comunicato ufficiale - rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe ’89, Albin Ekdal, al club di via Melara. A Ekdal i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".

Ekdal tornerà in Svezia dopo 15 anni in Italia, Djurgarden e Brommapojkarna (società nel quale è cresciuto) se lo stanno contendendo. Arrivato in Italia alla Juventus nel gennaio 2009, ha giocato 320 partite in serie A con le maglie di Juventus, Siena, Bologna, Spezia e soprattutto Cagliari e Sampdoria con cui ha messo assieme rispettivamente 122 e 126 presenze in campionato. Prima del richiamo della società blucerchiata, dal 2015 al 2019 Ekdal aveva militato in Bundesliga nell'Amburgo.



Ekdal ha giocato nello Spezia nell'ultimo anno e mezzo. Nella stagione di Serie A ha collezionato 31 presenze, mentre quest'anno in Serie B ha avuto assai meno spazio: nella prima parte di stagione solo 11 presenze tra campionato e Coppa Italia per un totale di 467 minuti in campo.