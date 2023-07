Spezia, ecco Alvini: "Felice di essere qui". E cita Seneca: "Vento favorevole solo per chi sa verso dove navigare"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Massimiliano Alvini, nuovo allenatore dello Spezia, è stato presentato oggi. Il tecnico ha le idee chiare: tornare in Serie A. Subito ha spiegato di essere in linea con i progetti della società: "Per me è motivo d'orgoglio essere qui. Vogliamo essere pronti per fare un campionato di vertice per tornare in Serie A, voglio fare il massimo e lavorare per ottenere il meglio possibile, sappiamo qual è il percorso, quali sono le aspettative e che l’obiettivo è tornare in Serie A. Ci proveremo, consapevoli delle difficoltà”.

"Il Picco? Venire a giocare qui è sempre stato bello, è uno stadio tosto che spinge e mi auguro possa farlo anche quest’anno. Credo molto nel rapporto squadra-società-tifoseria, una miscela fantastica perché non esiste calcio senza i propri tifosi, senza che una curva ti trascini, il pubblico vuole godere e identificarsi con la squadra”.

“Siamo una città di mare, alleno in una città di mare per la prima volta. Come ha detto Seneca: ‘Non esiste nessun vento favorevole se il marinaio non sa dove andare’. E io voglio sapere dove devo andare".