Spezia, Dragowski può firmare: risolta la controversia fra il portiere e la Fiorentina

di Marco Innocenti

Nelle prossime ore potrebbe arrivare la firma: 2 milioni per il cartellino più un milione e 750mila euro di bonus legati alle presenze

La trattativa per l'arrivo di Dragowski allo Spezia si è bloccata. Anzi no, già oggi potrebbe firmare. Sono bastate una manciata di ore, verrebbe da dire che alla fine la notte ha portato consiglio, perché dopo la brusca e inattesa frenata di ieri, fra la dirigenza viola e il portiere polacco è stata risolta la querelle relativa agli stipendi di luglio e agosto, sebbene con più di qualche polemica. Nell'ultimo incontro, avvenuto ieri, fra Dragowski e la Fiorentina, infatti, la società avrebbe chiesto al giocatore di rinunciare agli stipendi di luglio e agosto, indispettendo oltremodo il polacco e il suo entourage. A quel punto, anche la dirigenza spezzina si sarebbe detta pronta a rinunciare all'acquisto del cartellino del giocatore, per puntare magari su Meret del Napoli.

Alla fine, però, la situazione è rientrata e l'accordo fra i Viola e il portiere è stato trovato: la società ha saldato gli stipendi e il passaggio allo Spezia è in dirittura d'arrivo.L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 2 milioni di euro, più un milione e 750mila euro di bonus, una quota che verrebbe erogata in blocchi da 250mila euro, al raggiungimento di vari step di presenze (se il giocatore fosse stato venduto prima del raggiungimento del bonus, la cifra da versare sarebbe stata quella totale, di 1 milione e 750mila euro). In più, è prevista una percentuale del 50% sull'eventuale futura rivendita.