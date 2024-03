Spezia, D'Angelo verso il Sudtirol: "Serve una scossa, dobbiamo tornare a vincere"

Il pareggio di Bari è stato solo un antidolorifico per lo Spezia. L'ambiente è ancora abbattuto dall'inattesa sconfitta in casa contro la Feralpisalò di dieci giorni fa, un passaggio a vuoto che rischia di pregiudicare pesantemente il cammino salvezza per gli uomini di Luca D'Angelo.

"Non si è trattato di paura di perderla, penso che non siamo riusciti a capire che partita fosse e invece mi auguro domani si riesca a decifrare subito la partita che sarà con il Sudtirol. Non importa con chi giochi, ma giocare per vincere", dice il tecnico in conferenza stampa alla vigilia. Per i bianchi c'è un solo risultato a disposizione per rimanere agganciati al treno play out, a oggi l'obiettivo razionalmente da perseguire.

Ma le brutte notizie non sono mancate in settimana. Lo stop di Di Serio, problema muscolare per lui, e un virus che ha imperversato nello spogliatoio. "Di Serio tornerà dopo la sosta - dice il tecnico -. A Modena aveva giocato 70 minuti da solo per l'espulsione e lo ha pagato. Reca lo dobbiamo valutare oggi: se si allena, lo convoco".

Sud Tirol abbonato alle vittorie di misura e allo scadere. "Sono una squadra molto esperta, hanno giocatori grandi. Si difendono, non concedono molto, quando attaccano possono essere pericolosi. Servirà grande intensità e grande attenzione". Verso la conferma il difensore argentino Tanco, dal primo minuto in campo Verde e Jagiello.