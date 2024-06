Spezia, D'Angelo prolunga fino a giugno 2027: opzione per un altro anno in caso di promozione

Luca D'Angelo e lo Spezia ancora insieme: il club bianconero ha ufficializzato il prolungamento di contratto dell'allenatore, che lo legherà alla società aquilotta fino al 30 giugno 2027. Nel comunicato viene specificato come ci sia l'opzione di "un ulteriore anno in caso di promozione in Serie A."

"Il prolungamento del contratto di mister D'Angelo ci riempie di soddisfazione e dimostra come il progetto tecnico proposto sia solido e costruito su una linea temporale che guarda non solo al presente, ma anche al futuro - le dichiarazioni del Presidente Philip Platek -. Un futuro che avrà ancora alla guida della nostra squadra un allenatore preparato e carismatico, che ha saputo inserirsi perfettamente nel nostro Club e in una città appassionata e calcistica come La Spezia. Avanti insieme, per consolidare e crescere giorno dopo giorno, un passo alla volta".

"Ringrazio mister D’Angelo per la fiducia che ha riposto nel nostro progetto tecnico e che ci ha trasmesso fin da subito - afferma il Chief Football Officer Eduardo Macía -. Oggi abbiamo posto una prima pietra nel progetto di continuità che ci siamo prefissati e che deve rappresentare le fondamenta per il presente e il futuro dello Spezia Calcio".

"Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con lo Spezia - le parole di mister Luca D'Angelo - ho sentito la fiducia del Club e la fiducia di tutta la città e non avrei potuto chiedere di meglio che continuare la nostra storia insieme ancora a lungo. Ora avanti con la stessa unità di intenti che ci ha consentito di compiere una rimonta incredibile nella passata stagione. Non vedo l’ora di tornare al lavoro”.

(credits foto: Spezia calcio)