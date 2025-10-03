Spezia, D’Angelo: “La squadra sta bene, ora dobbiamo trovare il modo di cambiare questo momento”

«La squadra a livello fisico sta bene, i calciatori hanno recuperato e, a parte Bandinelli e Zurkowski, sono tutti nuovamente a disposizione, compreso Candelari». Con queste parole Luca D’Angelo apre la vigilia della sfida casalinga contro il Palermo, in programma alle 17.15 al “Picco”.

Difficoltà – Il tecnico non nasconde il momento complicato: «La squadra non è felice perché i risultati non sono positivi, ma in allenamento i ragazzi non lasciano nulla al caso e c’è grande attenzione. A Reggio Emilia, in parità numerica, non c’era stata partita, poi nella ripresa, dopo l’espulsione, abbiamo faticato anche perché in questo momento ogni episodio negativo lo accusiamo particolarmente e sta a noi trovare il modo di cambiare questo aspetto».

Tifosi – D’Angelo sottolinea il ruolo del pubblico: «I tifosi sono sempre vicini, non gli stiamo dando le soddisfazioni che meritano, ma stanno facendo la propria parte come sempre, sta a noi fare la nostra».

Avversari – Lo Spezia si prepara ad affrontare il Palermo di Filippo Inzaghi: «Affrontiamo una squadra molto forte, sappiamo che ci saranno avversari che faranno di tutto per portare a casa il risultato, starà a noi mettere in campo le contromisure giuste e scendere con il giusto atteggiamento».

Modulo – Sulla possibilità di variare lo schieramento, il tecnico aggiunge: «Lavoriamo sempre per esser pronti anche a far qualcosa di diverso e a Reggio Emilia siamo stati bravi a farlo, specialmente nel primo tempo. Poi, rimasti in dieci uomini, la gara è diventata innanzitutto difensiva. In primis dobbiamo fare in modo di finire le gare in undici uomini, questo specialmente ora è importante».

Giocatori – Tra i singoli, D’Angelo si è soffermato su Lapadula: «Sta bene, sono molto tranquillo in base all’apporto che può dare e vedremo come utilizzarlo». Sulla porta: «Ho soluzioni valide, domani vedremo chi schierare». Il tecnico ha poi ricordato le prove positive viste a Reggio: «Nel primo tempo abbiamo spinto molto bene, facendo molti cross rispetto ad altre partite e siamo stati bravi a innestare anche Candela che è arrivato da poco. Cistana e Fellipe Jack, così come Onofri, stanno bene: sceglieremo in base alla partita il sostituto di Hristov».

Classifica – Lo Spezia è penultimo con 3 punti, ma l’allenatore mantiene calma: «So ovviamente che non è bella da vedere, ma ora dobbiamo fare il possibile in ogni partita, a prescindere da quanti punti abbiamo».

Pressione – D’Angelo ha chiuso parlando delle reazioni dell’ambiente: «Conosco bene la varietà dei sentimenti che ci sono nel calcio, fa parte del mio lavoro passare dagli applausi ai fischi, tocca a me fare il possibile per evitare momenti come quello attuale dove le cose non vanno bene e quindi dove è sicuramente giusto prendersi dei meritati fischi».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.