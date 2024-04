Spezia, D'Angelo: "Fare del nostro meglio fino all'ultima partita"

Il tempo dei calcoli, se mai è iniziato, è già finito in casa Spezia. Dopo il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria, accompagnato dalle polemiche per alcune decisioni arbitrali, i bianchi devono riuscire a recuperare una tra Ternana e Cosenza e contemporaneamente non perdere strada nei confronti di Bari e Ascoli per centrare la salvezza diretta nelle ultime quattro giornate di campionato.

"Dobbiamo pensare a quello che possiamo condizionare noi - dice il tecnico Luca D'Angelo -. Sulle partite degli altri non possiamo fare nulla, però dobbiamo fare bene la nostra parte da qui alla fine". Si parte con il Brescia in trasferta, una delle migliori difese del campionato contro uno dei peggiori attacchi, quelli dello Spezia appunto. "Non sarà semplice, affrontiamo una squadra forte che sta facendo molto bene. Servirà uno Spezia di spessore".

Falcinelli torna dalla squalifica, Di Serio si è ripreso dall'infortunio. Ma difficilmente giocheranno assieme dal primo minuto. "Abbiamo Verde, Falcinelli, Moro, Pio Esposito, Di Serio, stanno tutti bene e possono giocare, vedremo se dall'inizio con due punte o a partita in corso. Con i cambi diventa tutto importante. Si allenano tutti molto bene, mi danno disponibilità di minutaggio e nessuno polemizza quando gioca meno. Verde è molto importante per noi, sia se subentra che se parte dall'inizio".