Spezia, D’Angelo: “Con il Venezia serviranno voglia e determinazione”

“Con il Venezia serviranno voglia e determinazione, che ci sono sempre state ma finora non sono state corroborate dai risultati”. Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, presenta così la sfida del Penzo, valida per la quinta giornata di Serie B.

Coppa Italia – L’allenatore è tornato anche sulla gara persa contro il Parma: “La squadra ha risposto bene, ho dato spazio a chi aveva giocato meno e ha mostrato ottime qualità. Il rammarico resta per non aver superato il turno, lo avremmo meritato”. Tra i nomi citati Aurelio, Vignali, Comotto e Fellipe Jack, chiamati a una prova impegnativa dopo tanto tempo senza una partita dall’inizio.

Alternative – “Comotto e Fellipe Jack possono essere valide soluzioni già da Venezia, vediamo come recuperano fisicamente, ma fanno parte della rosa e possono giocare anche da titolari in campionato”. D’Angelo ha poi analizzato l’attacco: “Vlahović è alla prima stagione in Serie B e può avere bisogno di ambientamento, mentre Artistico la conosce già. Le punte stanno tutte bene e hanno caratteristiche diverse, domani ci servirà un certo tipo di attaccanti”.

Lapadula – L’allenatore si è soffermato anche sul centravanti: “Sta bene, è molto forte in area di rigore. Ci sono partite in cui è più giusto che parta titolare e altre in cui può essere utile a gara in corso”.

Esterni – “Candela è diverso da Elia, più di posizione ma capace anche di spingere. In Coppa Italia ha messo una gran palla da gol, così come a Empoli. Dobbiamo migliorare tutti, e la prima cosa da correggere è la fase difensiva complessiva: negli ultimi anni eravamo tra le migliori difese, ora concediamo troppo. Vignali può giocare in più ruoli, da centrocampista o da quinto”.

Kouda e motivazioni – “Ha la mia stima totale, ha giocato meno per squalifica e per un problema fisico, ma quando sta bene è coinvolto. La fame nei miei ragazzi non è mai mancata, vedo i loro volti dopo una sconfitta. Dobbiamo fare meglio: sono passate quattro giornate e resto convinto che questa squadra possa fare molto bene fino alla fine”.

Avversari – Sul Venezia, prossimo rivale, il tecnico è chiaro: “È una squadra forte, insieme al Palermo tra le favorite per vincere il campionato”.

