Spezia, D'Angelo: "Con il Cittadella dobbiamo fare risultato: i tifosi ci daranno una grande mano"

"Domani dobbiamo fare risultato. Mi auguro, e sono certo, che i tifosi daranno una mano ai ragazzi". È un Luca D'Angelo combattivo quello che introduce la partita tra Spezia e Cittadella di domani pomeriggio.





Aquilotti reduci dal pareggio all'ultimo secondo sul campo della Ternana, dopo aver rischiato una sconfitta che sarebbe stata pesante contro una diretta concorrente. "Non meritavamo di perdere, ma dopo il loro rigore ci siamo abbassati quando avevamo condotto il gioco per un'ora di fila. Ci deve servire di lezione", dice il tecnico che proverà a recuperare qualche elemento. "Hristov ieri si è allenato, oggi lo valutiamo per bene. Elia sta bene, s è allenato tutta la settimana e può partire dall'inizio. Gelashvili ha fatto un solo giorno con la squadra, dalla prossima settimana sarà a pieno regime".





Nelle ultime giornate lo Spezia si è sempre schierato con il 3-4-3. "Possiamo modificare qualcosa per domani. Abbiamo un centrocampo che fa della tecnica la sua arma migliore. In avanti possono giocare sia Di Serio che Pio Esposito o Moro. Sarà una partita molto fisica, il Cittadella una squadra che fa dell'intensità le sue armi migliori. Dobbiamo rispondere da quel punto di vista ed essere bravi tatticamente e tecnicamente, perché se sbagliamo poco abbiamo qualità per dargli fastidio. L'aspetto mentale è determinante in partite come questa".