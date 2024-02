Spezia, D'Angelo: "Col FeralpiSalò scontro salvezza, conterà lo spirito giusto"

"Credo che la designazione di Baroni sia una garanzia per entrambe le squadre: è un arbitro esperto e di personalità che non credo si farà condizionare da nessuna delle parti in causa. Noi dobbiamo pensare solo a giocare a calcio il meglio possibile". Così Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, risponde a distanza alle polemiche sollevate dopo la partita contro l'Ascoli dai dirigenti della Feralpisalò, che si è vista annullare il gol del pareggio a tempo scaduto dopo on field review.

Al Picco mercoledì sera sono in palio punti importantissimi per entrambe in ottica salvezza. Lo Spezia ci arriva forte di cinque risultati utili consecutivi e del pareggio di Modena ottenuto giocando oltre un'ora con un uomo in meno. "Ora abbiamo più giocatori a disposizione per le rotazioni - analizza D'Angelo -, mentre prima avevamo più difficoltà di rosa a causa degli infortuni. Stiamo facendo molto bene dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni, ma la strada è ancora ripida. La Feralpisalò è una squadra tecnica, che ha capacità di ribaltare l'azione e ripartire in velocità. Dovremo sbagliare poco con il pallone tra i piedi. E poi il resto lo farà la motivazione".

Contro la Feralpisalò il primo scontro diretto di una lunga serie. I bianchi ospiteranno nelle successive cinque settimane anche Sud Tirol, Ascoli e Lecco. "Il Picco sarà un fattore da sfruttare - dice il tecnico -. Con il Cittadella il contributo del tifosi è stato evidente, spero sia così anche domani sera. Non penso ci sia bisogno di fare appelli, perché erano quasi ottocento due giorni fa a Modena. Segno che ci credono, come noi".

Verde tornerà tra i titolari, dovrebbe riposare Bandinelli a favore di Jagiello. A sinistra è però ancora emergenza. "Jureskin sta meglio, un calciatore che assomiglia a Reca e ci auguriamo di recuperarli entrambi al più presto. Elia ha come qualità principale la duttilità e la capacità di giocare su entrambe le fasce. Lo utilizzeremo dove servirà".