Spezia, D'Angelo: "Attenti al Lecco, servirà massima attenzione"

Il tecnico dello Spezia Luca D'Angelo guarda con fiducia e cautela alla partita di sabato, alle 14 al Picco con il Lecco. Il punto sulle condizioni del gruppo: “La squadra ha recuperato bene dalla partita contro l’Ascoli, mentre Reca sarà a disposizione dalla prossima settimana perché non vogliamo rischiare niente. Quella dell’ultimo turno è stata una vittoria che ci ha fortificato sotto tanti punti di vista, ma chiaro che domani dovremo ripartire senza pensare a quello che è stato, affrontando al meglio la gara fin dalle prime battute. Cassata torna a disposizione dopo la squalifica, è un calciatore importante per noi e la sua duttilità è una risorsa preziosa; a Falcinelli sta mancando solo il gol, ma è un ragazzo eccezionale e un professionista esemplare e sa bene che il bene della squadra viene prima del singolo.

"Contro il Lecco - avverte - servirà temperamento e attenzione tattica, anche perché non sapremo come giocheranno i nostri avversari dato il cambio di tecnico; dovremo mettere in campo voglia e determinazione per portare a casa tre punti pesanti. Il Lecco è una squadra che ha problemi di classifica, ma che non è mai rinunciataria e prova sempre a giocare, quindi nessuno deve commettere l’errore di pensare che si tratterà di una partita semplice; dovremo mettere in campo grande intensità, quello sarà un aspetto fondamentale. Sono molto felice dei calciatori che ho a disposizione e durante la partita tutti devono essere pronti, perché possono essere determinanti a gara in corso.

"Rischio di ripetere l'errore fatto con la Feralpisalò? La Cremonese contro di loro - nota il tecnico - ha perso sei punti. Secondo me l’atteggiamento è sbagliato nei loro confronti, perché i lombardi vincono le partite perché meritato di vincerle, non perché gli avversari hanno cali di tensione e questo vale anche per la nostra sconfitta contro di loro, perché non siamo scesi in campo pensando in una passeggiata. Noi non sottovalutiamo nessuno, non fa parte della mia idea di sport sottovalutare qualcuno e non fa parte dell’idea delle mie squadre".

"I tifosi sono sempre molto vicini a noi e noi ne abbiamo grande bisogno, perché la loro spinta è un fattore fondamentale per noi e così sarà anche stavolta. La squadra ha propensione offensiva e cerca sempre di continuare a segnare nonostante il vantaggio, ma chiaro che dobbiamo cercare - conclude - di fare in modo di gestire meglio anche questa nostra caratteristica propositiva”.