Spezia, crollo al Picco: 1-3 con la Juve Stabia, la Curva Ferrovia contesta

Pomeriggio amaro al “Picco” per lo Spezia, battuto 3-1 dalla Juve Stabia in una gara che lascia strascichi pesanti in classifica e sugli spalti, dove i tifosi non hanno risparmiato critiche ai giocatori. Con sei gol incassati e solo due realizzati, i bianconeri restano fermi a quota 2 punti dopo le prime giornate.

Formazione – Mister D’Angelo conferma in gran parte la squadra che aveva strappato un pari a Empoli, con l’unica novità di Di Serio al posto di Vlahovic. Davanti a Mascardi spazio a Wisniewski, Hristov e Mateju, mentre sugli esterni agiscono Candela e Beruatto. In mezzo il trio Esposito, Nagy e Cassata.

Primo tempo – La partita si mette subito in salita: al 2’ Gabrielloni serve un assist perfetto per Correia che batte Mascardi per l’1-0. Lo Spezia traballa e all’11’ è ancora Hristov a salvare la porta opponendosi a Gabrielloni. Ma al 19’ Carissoni raddoppia con un destro preciso. I padroni di casa provano a reagire: al 30’ Hristov sfiora di testa, al 37’ Di Serio impegna Confente e al 39’ il Var non concede rigore dopo un contatto in area. Al 43’ Cassata spreca un contropiede mal servendo Beruatto.

Ripresa – D’Angelo inserisce Kouda e Soleri per dare più peso all’attacco. Al 11’ Soleri sciupa da pochi passi, ma al 14’ si riscatta con un colpo di testa su angolo di Esposito che vale il 2-1. La Juve Stabia reagisce subito e al 20’ Candellone, lasciato libero, riporta a due le distanze. Gli ospiti sfiorano anche il 4-1 con Burnete che centra la traversa.

Ultimi tentativi – Lo Spezia non si arrende ma continua a mancare di precisione: Vlahovic e Soleri falliscono due buone opportunità, mentre Esposito non impensierisce Confente su punizione. Nel finale la Juve Stabia spreca più volte il poker, ma il risultato resta inchiodato.

Fischi – Dopo 6 minuti di recupero cala il sipario al “Picco” tra i fischi della Curva Ferrovia che chiede ai giocatori di cambiare rotta già dalla prossima trasferta di Venezia.

