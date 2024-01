Spezia-Cremonese 0-1: decide la 10^ rete stagionale di Coda. Aquilotti ultimi in classifica, il Picco contesta

Ancora una sconfitta per lo Spezia di D'Angelo, che non riesce proprio a mettersi alle spalle la crisi: al Picco, dopo una settimana di ritiro e contestazioni, la Cremonese passa con un gol di Coda, mentre la tifoseria protesta in maniera vibrante contro la società e anche contro la squadra. Il timore retrocessione la fa da padrone.









Partita soporifera per i primi 22 minuti, poi la Cremonese aumenta i giri: prima la giocata Collocolo-Falletti porta l'ex Ternana al tiro, ma mira imprecisa; poi tra il 28' e il 43' prima Coda e poi ancora Falletti due volte impegnano Zoet, bravo a mantenere la porta inviolata.





La ripresa si apre con un cambio per parte in difesa (entrano Muhl e Lochoshvili) e una clamorosa occasione per Kouda che, su un pregevole assist di Verde, calcia alto dal cuore dell'area dell'area di rigore. La Cremonese risponde con un piattone a giro di Zanimacchia fuori non di molto. Situazione quasi in fotocopia al 51': ancora una volta l'esterno grigiorosso è poco preciso nella conclusione.

Al 54' la Cremonese passa in vantaggio: a segnare è Coda, al 10° gol stagionale, che sfrutta una svirgolata di Salvatore Esposito e si trova a tu per tu con Zoet e, ovviamente, non sbaglia. Dopo il gol degli ospiti, la tifoseria di casa inizia a contestare: fumogeni in campo e partita sospesa per un paio di minuti. Lo Spezia prova a reagire, la Cremonese è meno lucida, ma le occasioni latitano fino al 72', quando Bandinelli colpisce di testa su un cross di Kouda, ma trova la pronta risposta di Jungdal.

Il portiere ospite blocca con sicurezza, al 92', anche il tiro-cross di Verde. Poco dopo s'infortuna il primo assistente Bottegoni: necessario il "cambio" con il quarto ufficiale Perri. Il recupero si allunga di 3 minuti a causa dello stop, ma non succede praticamente più nulla: Cremonese batte Spezia 1-0 e al Picco scatta la contestazione.





SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Hristov, Gelashvili (46' Muhl), Nikolaou; Vignali (84' Cipot), S. Esposito, Bandinelli (76' Krollis), Cassata (61' Jagiello); Kouda (84' Candelari), Verde; P. Esposito. Allenatore: D'Angelo.





CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli (46' Lochoshvili), Bianchetti; Sernicola (67' Ghiglione), Collocolo, Castagnetti, Falletti (67' Majer), Zanimacchia; Vazquez (78' Quagliata), Coda (77' Tsadjout). Allenatore: Stroppa.





Marcatori: 54' Coda





(foto da Facebook "Us Cremonese")





Ammoniti: Nikolaou (S) Cipot (S), Kouda (S), Hristov (S), Cassata (S), Falletti (C), Collocolo (C).