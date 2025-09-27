Spezia, com'è triste Venezia: il 'rosso' a Vignali squilibra la partita, i lagunari vincono 2-0

Un’altra serata complicata per lo Spezia, che al Penzo subisce la seconda sconfitta di fila in campionato. Gli aquilotti restano in dieci dopo appena 8 minuti per l’espulsione di Vignali e cedono 2-0 al Venezia.

Formazioni – Luca D’Angelo cambia tre pedine rispetto al match con la Juve Stabia: a centrocampo esordio stagionale di Vignali e presenza di Kouda, con Esposito in regia e Candela e Beruatto sugli esterni. In attacco confermato Di Serio, affiancato da Soleri al posto di Artistico. Nessuna novità in difesa, con Wisniewski, Hristov e Mateju a protezione di Mascardi.

Espulsione – Dopo una prima occasione con Soleri al 3’, la gara gira all’8’: richiamato dal Var, l’arbitro Fabbri converte il giallo a Vignali in rosso diretto per un fallo su Doumbia. L’episodio fa discutere per il precedente intervento di Busio su Soleri non sanzionato.

Primo tempo – In inferiorità, lo Spezia fatica a contenere la spinta avversaria. Al 27’ arriva il vantaggio veneziano: Soleri atterra Haps in area e Adorante dal dischetto porta i padroni di casa sull’1-0. Gli aquilotti ci provano con Kouda e con una punizione di Esposito, ma senza fortuna. Nel recupero viene annullata una rete al Venezia per tocco di mano di Compagnon.

Ripresa – Dopo un tentativo di Beruatto, al 54’ Korac raddoppia di testa per i padroni di casa. Kouda resta il più intraprendente tra i bianconeri, ma Stankovic risponde presente. Lo Spezia rischia ancora sulle conclusioni di Korac e Perez, poi Mascardi devia sulla traversa il tiro di Busio. Nel finale il Var annulla un rigore concesso ai veneti per presunto fallo di Hristov.

Prossimo impegno – La squadra di D’Angelo incassa il secondo ko consecutivo. Martedì turno infrasettimanale sul campo della Reggiana al Mapei Stadium.

