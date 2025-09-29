Spezia: cambi in vista per il riscatto in casa della Reggiana, dopo il ko di Venezia
di Francesca Balestri
In porta potrebbe esserci spazio per Sarr al posto di Mascardi, reduce da alcune incertezze a Venezia
Cancellare la battuta d’arresto di Venezia è la missione dello Spezia, atteso domani sera al Mapei Stadium contro la Reggiana. La squadra di Luca D’Angelo cerca la prima vittoria in questo campionato contro un avversario che, come gli aquilotti, arriva da una sconfitta, maturata sul campo del Sudtirol.
Assenze pesanti – Lo Spezia non potrà contare su Vignali, fermato per un turno dal giudice sportivo. L’assenza spinge il tecnico a valutare qualche rotazione, con l’idea di inserire forze fresche.
Possibili cambi – In porta potrebbe esserci spazio per Sarr al posto di Mascardi, reduce da alcune incertezze a Venezia. In difesa, Cistana è candidato a prendere il posto di Wisniewski, formando il reparto con Hristov e Mateju.
Centrocampo – Sulle corsie esterne dovrebbe essere confermato Candela a destra, mentre a sinistra si fa strada la candidatura di Aurelio. In mezzo Cassata, Esposito e Comotto sembrano i principali indiziati a partire dal primo minuto.
Attacco – Davanti, Soleri è pronto a guidare il reparto con l’ipotesi di un affiancamento a Lapadula, soluzione che il tecnico sta valutando per aumentare il peso offensivo.
Calendario – Portare via punti dal Mapei Stadium sarebbe vitale in vista dei prossimi impegni: sabato alle 17.15 lo Spezia riceverà il Palermo, mentre dopo la sosta per le Nazionali affronterà il Cesena.
