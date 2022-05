Spezia, Bastoni operato: salterà il finale di stagione

di Redazione

Per il centrocampista operazione riuscita. Nell'allenamento odierno Colley e Hristov hanno lavorato a parte, il resto della squadra spinge sulla tattica

Nuova seduta sul terreno del "Comunale" di Follo per lo Spezia di mister Thiago Motta, in vista dell'importantissima sfida in programma sabato alle 18in casa dell'Udinese.



Seduta prettamente tattica per la squadra, con attivazioni tecniche e situazioni offensive e partitella finale. Allenamento personalizzato per Hristov e Colley, mentre l'operazione alla quale è stato sottoposto Simone Bastoni nel primo pomeriggio di oggi presso l'ospedale San Raffaele di Milano, è perfettamente riuscita e il calciatore aquilotto verrà dimesso nella giornata di domani.



Per domani è in programma una nuova seduta presso lo stadio "Picco".