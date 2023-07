Spezia, arriva Moro in prestito dal Sassuolo: è stato protagonista della promozione del Frosinone

Lo Spezia ha acquistato in prestito dal Sassuolo Luca Moro. Di seguito il comunicato della società ligure: "Classe 2001, dotato di rapidità e fisicità, Moro è un centravanti di razza, cresciuto nelle giovanili del Padova, con cui ha esordito in Serie B nella stagione 2018/2019, per poi passare in prestito al Genoa Primavera e successivamente approdare alla SPAL nella stagione 2020/2021.

Sarà però nella stagione 2021/2022 che per il giocatore arriverà l'esplosione che lo metterà sotto i riflettori del calcio italiano, infatti con la maglia del Catania, in Serie C, si rende protagonista di una stagione incredibile, durante la quale Moro totalizza 29 presenze e ben 21 gol, qualificandosi come uno dei bomber più giovani e prolifici del panorama nazionale. Acquistato dal Sassuolo, nella scorsa stagione passa in prestito al Frosinone, lasciando subito il segno, infatti anche grazie alle sue 6 reti realizzate in 34 presenze, la formazione ciociara tornerà in Serie A, vincendo il campionato cadetto.

Azzurro Under 20 e Under 21, forte di testa, ma dotato allo stesso tempo di una tecnica sopraffina, è capace di distinguersi non solo come implacabile finalizzatore, ma anche come fulcro del gioco, capace di assistere la manovra e di creare importanti spazi in zona gol per i compagni.

A partire dalle sedute di domani, Moro si aggregherà al resto del gruppo nel ritiro di Santa Cristina, pronto a dare il proprio contributo alla causa aquilotta".