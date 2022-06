Spezia, arriva Emil Holm: un giovane talento svedese alla corte di Luca Gotti

di Marco Innocenti

Terzino destro di grande struttura fisica, la società spezzina lo ha blindato con un contratto fino al 2025

Si chiama Emil Holm e in Svezia è uno dei calciatori più in vista della Nazionale under 21. Da ieri è arrivato in Italia per giocarsi le sue chance di diventare un calciatore importante in serie A. Acquistato dallo Spezia durante l'estate 2021, ha giocato in prestito per un anno al Sonderjyske nel massimo campionato danese.

Terzino destro di grande struttura - alto circa un metro e novanta - è un cursore con qualità offensive. Sono 8 in 44 partite i gol segnati in Danimarca per il fresco 22enne. In patria si è messo in luce con due reti e 4 assist nelle prime cinque uscite con la nazionale giovanile. Tra questi anche il passaggio decisivo per l'1-1 colto allo scadere contro l'Italia nell'ottobre scorso per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Lo Spezia lo ha blindato con un contratto fino al 2025.

[foto: profilo Instagram giocatore]