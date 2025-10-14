Spezia alla ricerca del gol, D’Angelo valuta nuove soluzioni offensive contro il Cesena

Lo Spezia è a caccia di gol e certezze nel reparto offensivo. In vista del match di sabato sera contro il Cesena, Luca D’Angelo sta valutando la coppia d’attacco da schierare per ridare incisività a una squadra che finora ha prodotto meno di quanto ci si aspettasse.

Lapadula – L’attaccante peruviano, autore di una rete nella gara contro la Reggiana al Mapei Stadium, resta il punto fermo del reparto. Con 4 presenze e un rendimento positivo, Lapadula appare l’unico destinato alla conferma nell’undici titolare.

Alternative – Al suo fianco potrebbe esserci Gabriele Artistico, arrivato in estate con grandi aspettative ma ancora a secco di gol, come Vlahovic, entrambi alla ricerca della scintilla giusta per sbloccarsi.

Ricordi – Restano comunque in corsa anche Di Serio e Soleri. Per quest’ultimo, la sfida contro il Cesena evoca ricordi particolarmente intensi: nella passata stagione segnò il gol del momentaneo pareggio e, nel finale, indossò i guanti per sostituire Sarr, infortunatosi nei minuti di recupero. Con alcuni giorni di lavoro ancora a disposizione, D’Angelo cercherà la formula migliore per ritrovare concretezza e punti preziosi nella corsa verso la zona alta della classifica.

